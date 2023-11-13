50 yaşındaki kadın evde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinin odasında pompalı tüfekle vurulmuş halde yatan kadın, iki çocuğunun içeri girip fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından yara alan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:02
50 yaşındaki kadın evde tüfekle vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evde bulunan A.K. (50), bahçede oynayan çocuklarının içeri girmesiyle, bilinmeyen bir nedenle yanındaki pompalı tüfekle karnından vurulmuş halde bulundu. 

Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri yaralı A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


diyarbakır Kadın silahlı saldırı tüfek

İlgili Haberler

Kadınlar robotik cerrahi sayesinde rahim kanserini yendi

Kadınlar robotik cerrahi sayesinde rahim kanserini yendi
İstanbul'da erkek vahşeti: Boşandığı kadını boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da erkek vahşeti: Boşandığı kadını boğazını keserek öldürdü
Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi yapıldı: Özgür ve laik yaşayacağız

Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi yapıldı: Özgür ve laik yaşayacağız

En Çok Okunan Haberler