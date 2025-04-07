İntihara kalkışan kişi ile polis arasında ilginç diyalog: Benzin dolu bidonu bırakıp vazgeçti
Çorum'da Satılmış K., 4 ay birlikte olduğu kadının kendisini terk etmesi üzerine evinin önüne gidip, yağında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etti.
Olay, Çorum Sanayi Sitesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Satılmış K., 4 aydır birlikte olduğu kadının kendisini terk etmesinin ardından bunalıma girdi.
Satılmış K., benzin dolu bidon ile kadının yaşadığı evin önüne gitti. Burada üzerine benzin döken Satılmış K., kadının yanına gelmesini isteyerek bağırmaya başladı.
"ADAM SÖZÜ VERİYORUZ"
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Satılmış K.'yı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bir polisin “Adam sözü veriyoruz, seni o kişiyle görüştüreceğiz” sözü üzerine Satılmış K., elindeki benzin bidonunu ve çakmağı yere bırakarak intihardan vazgeçti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Satılmış K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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