57’si çocuk 159 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir’in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 57’si çocuk 159 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisini edindi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemilerindeki ekipler tarafından, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen iki lastik bottaki 34’ü çocuk 92 kaçak göçmeni kurtardı.
Göz Atın
Foça ilçesi açıklarında ise iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, 23’ü çocuk 67 kaçak göçmeni karaya çıkardı.
57’si çocuk 159 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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