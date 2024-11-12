58 saatlik kamera kaydı incelendi: Kayseri'de havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de havaya ateş açan 2 kişi, 58 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı.

58 saatlik kamera kaydı incelendi: Kayseri'de havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:57

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 58 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin R.G. (22) ve F.C. (20) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada tüfek ve 17 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #Kayseri

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