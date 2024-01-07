6 aydır kayıptı: Cesedi ormanda gömülü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi, Bilecik'te ormanlık alanda bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:21
6 aydır kayıptı: Cesedi ormanda gömülü bulundu
Abone Ol google-news

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yusuf Kavuk'un (31) öldürüldüğünü ve cesedinin Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında ormanlık alana gömüldüğünü belirledi.

Bölgeye giden ekipler, yapılan kazı çalışmasında Kavuk'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.

Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Bursa Bilecik kayıp ceset

İlgili Haberler

Tatil için gelmişti: Sahilde cesedi bulundu

Tatil için gelmişti: Sahilde cesedi bulundu
İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde bir erkek cesedi bulundu

İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde bir erkek cesedi bulundu
Cesedi uçak motorunda bulundu: Polis soruşturma başlattı

Cesedi uçak motorunda bulundu: Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler