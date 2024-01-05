Cesedi uçak motorunda bulundu: Polis soruşturma başlattı
Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nda bir adam, uçak motorunda bilinçsiz halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı, son derece trajik bir olaya sahne oldu. 1 Ocak 2024, akşam saat 10:10 sularında, 30 yaşındaki bir adam bilinçsiz halde uçak motorunda bulundu.
Salt Lake Polis Departmanı, olayı aydınlatmak için derhal bir soruşturma başlattı. Olay, havalimanı içindeki bir mağaza müdürünün, terminalin güvenlikli bölgesinde yaşanan bir olayı yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.
Havalimanı personeli ve Salt Lake City Polis Departmanı'nın hızlı müdahalesiyle, adamın acil çıkış kapısından geçerek havalimanının rampa alanına gittiği anlaşıldı. Daha sonra yapılan aramalarda, bu kişi ticari bir uçağın kanat monteli motorunun içinde bilinçsiz halde bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Salt Lake City İtfaiye Departmanı, Havalimanı Operasyonları ekibi ve polis gerekli bütün müdahaleleri yapsa da adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve olay yerinin incelenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı.
Olayın ardındaki detaylar henüz netleşmiş değil ve adamın kimliği ile ölüm nedeni hala belirlenmedi. Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nın iletişim direktörü Nancy Volmer ve Delta Airlines adına bir sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenliğin sağlanmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.
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