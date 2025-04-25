Deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti: En çok ihbar bu 5 ilçeden geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti: En çok ihbar bu 5 ilçeden geldi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 21:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Kurum, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi" dedi. Buna göre en çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla şu ilçelerde gerçekleşti:

  • Bahçelievler
  • Esenler
  • Bağcılar
  • Zeytinburnu
  • Avcılar

Kurum ayrıca, "İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #deprem #Murat Kurum #bağcılar

İlgili Haberler

Son Dakika... İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler