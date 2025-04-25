Deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti: En çok ihbar bu 5 ilçeden geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yeni açıklamalarda bulundu.
Kurum, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi" dedi. Buna göre en çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla şu ilçelerde gerçekleşti:
- Bahçelievler
- Esenler
- Bağcılar
- Zeytinburnu
- Avcılar
Kurum ayrıca, "İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #deprem #Murat Kurum #bağcılar
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