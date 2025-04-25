Deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti: En çok ihbar bu 5 ilçeden geldi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 21:14

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Kurum, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi" dedi. Buna göre en çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla şu ilçelerde gerçekleşti:

Bahçelievler

Esenler

Bağcılar

Zeytinburnu

Avcılar

Kurum ayrıca, "İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" ifadelerini kullandı.