6 gazeteci ifadeye çağrılmıştı... DEM Parti'den tepki açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazetecilere yönelik operasyonun yankıları sürerken, DEM Parti'den bir tepki açıklaması geldi.

"BASINA YÖNELİK DEVAM EDEN BASKILARIN SON HALKASI"

Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır. DEM Parti olarak medyaya yönelik bu baskıların dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Son dönemlerde özellikle İstanbul’daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir. Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barıştır."