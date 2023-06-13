6 ilde narkotik operasyonu: 23 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran günü operasyona dönüştürülerek, İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.
1 MİLYAR TÜRK LİRASI ÜZERİNDE MALVARLIĞI
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye'de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.
Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet eşya ele geçirildi.
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