6. kattan atlayan kadın yaşamına son verdi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 6. kattan atlayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplalar Mahallesi, Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 6. katında oturan evli ve bir çocuk annesi Tuğba Meder (31), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce balkona çıktı sonra kendini boşluğa bıraktı.
Zemine feci şekilde düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde ve cansız bedende detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Ardından cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından Kayıhan Mezarlığına defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Arda Güler'in tercihi belli oldu
- 'Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
- ORC'den 'en başarılı başkan' anketi
- Yaş hesaplama sistemi değişti
- 'Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim'
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi