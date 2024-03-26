Sinop’taki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:02

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:02

Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bungalov ev atölyesinde gece geç saatlerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Sinop Havalimanı, Gerze Belediyesi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü TOMA’ları ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları müdahale etti. Yangının hasarı gün ağarınca meydana çıktı.

“YANGININ ŞİDDETİ ELEKTRİK DİREĞİNE KADAR ÇIKMIŞTI”

Yangının tanığı Zeki Akbulut, “Biz hemen yanan dükkanların karşısında kalıyoruz. Biz uyuyorduk, saat 23.30’du. Babamın çağırmasıyla kalktık ve karşıdaki dükkanların yandığını gördük. İtfaiyeye ve komşulara hemen haber verdik. Bizim işletmemizde de kağıt ve plastik var zaten. Çuvallar da var. Biz kepçeyle burayı düzenledik. Arabaları alıp arka tarafa getirdik. Yangının şiddeti elektrik direğine kadar çıkmıştı. Herkese geçmiş olsun” dedi.