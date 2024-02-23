6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:48

Güncelleme: 23.02.2024 - 18:28

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel'in, 6 yaşından itibaren kızları H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İsteklinin; 'dini nikah' adı altında cinsel istismarına maruz bırakmaları nedeniyle aldıkları hapis cezaları, İstinaf tarafından az bulunarak bozuldu.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlandı. Tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.

İSTİNAF CEZALARI AZ BULDU

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın bozulmasına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

"ANNE VE BABA OLMALARI NEDENİYLE CEZA ARTIRILMALIYDI"

H.K.G.’nin annesi Fatma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki kararı da değerlendiren İstinaf, sanıkların anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar veren İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yerel mahkeme, dosya için duruşma günü verdiğinde sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel'in yargılanmalarına yeniden başlanacak.