6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:47

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. 

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. 

FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. 

Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ŞİRİN İLE GİDİP TEK BAŞINA DÖNDÜ

Öte yandan Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor. Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.


Etiketler: #Şirin Elmas Hanilçi #Şişli

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