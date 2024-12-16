6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Batman'da yakalandı

Batman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. yakalandı.

6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Batman'da yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:08

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.’nin saklandığı yer belirlendi.

Tilmerç Mahallesi’nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #batman #hapis

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