Batman'da panik anları! Araçta sıkıştı, 1 saat sonra kurtarıldı...

Batman’da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Batman'da panik anları! Araçta sıkıştı, 1 saat sonra kurtarıldı...
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:40

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi’nde 72 EC 443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 35 GB 3655 plakalı kamyonete çarptı.

YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA...

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #batman

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