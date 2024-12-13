Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüphelinin ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:24

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 69 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Metamfetamin #narkotik #uyuşturucu #batman

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