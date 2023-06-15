6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun’da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.G. yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:27
6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 


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