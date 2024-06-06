FETÖ: ABD vermez... AKP almaz!

06 Haziran 2024 Perşembe

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde. Önce öldüğü iddia edildi. Sonra ölmediği, ABD içinde başka bir yere taşındığı haberleri geldi.

Son olarak CNN muhabiri Yunus Paksoy, Pensilvanya’daki malum malikâne bölgesinde gerçeği ararken FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciye böyle bir saldırıda bulunmak Türkiye’de siyasal gücü olanın belki yapabileceği bir şey ama ABD’de zor. Demek ki kendisinde böyle bir güç görüyor. Saldırganın kendinden emin tavırları da ayrıca dikkat çekici.

Bu olayın ardından FETÖ’nün durumu ayrıca merak konusu oldu.

Yoksa Türkiye’ye iade mi edilecekti?

Önceki akşam şöyle bir öneride bulunan televizyon programı editörleri de oldu:

- FETÖ’nün Türkiye’ye iadesi konusunda biraz daha teyitli haberler gelirse görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Yanıtımız şu oldu:

- Olabilir tabii ama görünen tabloda ABD FETÖ’yü vermez, AKP de FETÖ’yü almaz!

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ABD, FETÖ’yü hangi koşulda Türkiye’ye verir?

Eğer, Türkiye’nin başına daha büyük belalar açacağına inanırsa, FETÖ de böyle bir rol yenilenmesine evet derse, olur!

Zira FETÖ’nün 21 Mart 1999’da ABD’ye gidiş, oraya yerleşiş, ABD tarafından kullanılış nedenlerinde önemli bir değişiklik yok.

FETÖ, 1980’lerden itibaren devlete sızmaya başladı. 1990’larda devlette yer etmeye başladı. 2000’lerin başında devlet kurumlarına ve yönetimlere yerleşmeye başladı. 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği ile devleti ele geçirme fırsatını yakaladı. 15 Temmuz 2016’da gücünün tümünü kullanmadığı bir darbe girişimiyle hedef sakatlanmasına uğradı.

15 Temmuz sürecinin öncesinde FETÖ’nün “kadro” olarak tanımlanabilecek adamlarından yaklaşık 8 bini Türkiye’yi terk etmişti. Bu kadrolar şimdi dünyanın dört bir yanında temelde ABD destekli olarak varlığını sürdürüyor. Ankara’ya ulaşan bilgilere göre FETÖ dünyadaki nüfuz gücünün yüzde 90’ını koruyor. Maddi gücünün ise daha da arttığı yönünde değerlendirmeler var.

FETÖ’nün 1990’larla birlikte hızlı yükselişinin başlıca nedeni Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra daha önce bu gücün etkisi altındaki İslam ülkelerinin ve Müslüman nüfusun ABD etkisine girmesini sağlamaktı.

84 yaşındaki FETÖ’nün hayatta olduğunu gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Profilden çekilmiş fotoğrafta hayli bitkin görünüyordu. Ölümü halinde yerine büyük olasılıkla İsmail Büyükçelebi’nin, daha düşük olasılıkla Abdullah Aymaz’ın geleceği konuşuluyor.

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Ölümünden sonra örgütün varlığı devam eder mi?

Bu sorunun yanıtı daha çok ABD’nin bölge ve dünya politikalarına bağlı. Görünür tabloda devam etme olasılığı daha yüksek.

Emperyalizmin klasik bir özelliği vardır:

Araç değiştirir, amaç değiştirmez!

Amaç için FETÖ’den daha etkili olabilecek araçlar bulması mümkün. Belki de FETÖ’nün görünümünü değiştirerek başka bir şeymiş gibi göstermek de mümkün!

Emperyalizm, bütün İslam coğrafyasında dini kullanarak sömürmenin tadına vardı, bırakmak istemiyor!

Türkiye emperyalizmin bu hedeflerini kustu!

Kabul etmedi.

Hal böyle diye, hedeflerinden vazgeçerler mi?

Az önce vurguladık. Vazgeçmezler!

En az onlar kadar kararlı ve bilinçli olmak gerekiyor ki bu oyun bozulsun!

Sonuç olarak ABD FETÖ’yü vermez, nasıl kullanıldığını açıklamasın diye... AKP FETÖ’yü istemez geçmişteki işbirliğini açıklamasın diye!