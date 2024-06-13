64 kişiye mezar olmuştu... Tutar Yapı Sitesi Davası'nda kritik gelişme: İki kişi tutuklandı
Adana’da tek bloğu yıkılan ve 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi Davası’nda KTÜ’den yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda asli kusurlu olduğu belirtilen iki kişi tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan ve depremde C bloğu 64 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi Davası’nda çok önemli bir gelişme yaşandı.
Mahkeme tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden beklenen bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına eklendi.
Raporda müteahhit, fenni mesul, çatı katının kapatılıp konut olarak kullanılmasından sorumlu kişiler ile zemin ve birinci katta ağır tadilat yaptıkları tespit edilen sorumluların asli kusurlu olduğu belirtildi.
Bu gelişme üzerine binada ağır tadilat yapan ve asli kusurlu bulunan E.B. ve O.B. savcılık kararıyla dün gece gözaltına alındı. İfadelerinin ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMIŞTİ
Bilirkişi raporunda teyit edilen ağır tadilat, dava iddianamesinde yer almamış, kayıp yakınları ve avukatlarının taleplerine karşın daire sahipleri ifadeye dahi çağrılmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Özcan Akyüz, kurumların mahkeme kararlarına yanıt vermemesine ve sürecin ağır işlemesine tepki göstermişti.
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