64 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu
Şırnak’ta bir erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt mevkiinde saat 16.20 sularında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.G. (64) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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