64 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu

Şırnak’ta bir erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 21:31
64 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt mevkiinde saat 16.20 sularında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.G. (64) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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