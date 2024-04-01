Şanlıurfa'da 11 gün önce akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu!
Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedinin, 11 gün sonra bulunduğu aktarıldı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında Cırcıp Deresi'nden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, 22 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında akıntıya kapılarak kayboldu.
Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce yurttaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.
Çalışmaların 11’inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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