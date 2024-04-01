Şanlıurfa'da 11 gün önce akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:14

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:25

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında Cırcıp Deresi'nden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, 22 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında akıntıya kapılarak kayboldu.

Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce yurttaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.

Çalışmaların 11’inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.