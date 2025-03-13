65 STK afetler için bir arada: Afet Platformu 'Birlikte Güçlüyüz' diyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 13.03.2025 - 15:10

Türkiye’de afetlerle mücadelede sivil toplumun elini güçlendirmek için 65 sivil toplum kuruluşu (STK) bir araya gelerek Afet Platformu’nu kurdu. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu’nun desteği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin koordinasyonuyla hayata geçirilen “Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplumun Kapasitesinin Desteklenmesi” projesi, dün İstanbul Gayrettepe’de düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve STK temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı bir Türkiye için işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. “Afet Platformu, sivil toplumun koordinasyonunu artırarak direncimizi güçlendirecek. Hayat kurtarmak, yalnızca kamu değil, sivil toplum ve uluslararası ortaklarla mümkün” diyen Ossowski, “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla dayanışmaya dikkat çekti.

SAHADAN GELEN DAYANIŞMA ÖYKÜSÜ

Afet Platformu adına söz alan Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, platformun afetlerdeki pratik deneyimlerinden beslendiğini anlattı. Tibuk, “Elazığ depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş felaketine kadar gönüllülerle sahada olduk. İhtiyaç analizi yaptık, yardımları koordine ettik, Hatay’da projelerle yaraları sarmaya çalıştık. Afetler bitmese de biz durmuyor, iyileştirme için çabalıyoruz” dedi.

''TEK KURUM HER ŞEYİ YAPAMAZ''

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, afet yönetiminde bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etti. Özener, “STK’ların müdahale ekipleri çok değerli, ama tek bir kurumdan mucize beklemek haksızlık. Siyaset üstü bir anlayışla herkes görevini yapmalı ki bugünün afetleri yarının felaketleri olmasın” diye konuştu.

İMAMOĞLU: DAYANIŞMA SINIR TANIMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projeyi Türkiye-AB arasında bir köprü olarak tanımladı. İmamoğlu, “Bu adım, dayanıklılığımızı ve AB ile bağlarımızı güçlendirecek. Afetler yıkım kadar dayanışmayı da gösterir. 6 Şubat’ta AB’nin desteğini unutmadık. İstanbul, 12 farklı afet riskiyle karşı karşıya; hazırlık en büyük silahımız” dedi. İmamoğlu, sivil toplumla omuz omuza çalışmanın önemine vurgu yaptı.

ÖZENER CUMHURİYET'E KONUŞTU

Etkinlik sonrası gazetemize konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, STK’ların afet yönetimindeki rolünü değinerek, “Sivil toplum, gönüllü ruhuyla afet yönetiminin temel taşlarından biri. Ancak akreditasyonla standartlaşmalı ki sahada senkronize çalışabilelim. AFAD’ın bu yöndeki çabaları sürüyor” dedi. Afet Platformu ile işbirliğine de değinen Özener, “STK’ların kapasitesini artırmak görevimiz, ama kurumlar arası iletişim olmazsa enerji, zaman ve maddi kayıplar yaşanır. Bu kayıpları göze alamayız” uyarısında bulundu.