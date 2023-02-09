66 saat göçükte kalan çocuğun ilk isteği çikolata oldu

Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 65 saat sonra sağ olarak ulaşılan 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın ilk isteği çikolata oldu. Bunu duyan çevredeki yurttaşlar adeta çikolata yağdırdı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:10
66 saat göçükte kalan çocuğun ilk isteği çikolata oldu
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Hatay 600 Evler'de yaşayan 16 yaşındaki Ali Sarınay, depremin 65. saatinde ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

Enkaz altında iken ekiplerden çikolata isteyen 16 yaşındaki Ali Sarınay'a çevrede bulunan herkes çikolata verdi.

Ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sahra hastanesinde yapılan çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Ali Sarınay kurtarıldıktan sonra kendisini gözyaşları içinde bekleyen ablasına sarıldı. 


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