Son Dakika... Kayseri'de deprem!
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kayseri’nin İncesu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.07’de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yurttaşlar tarafından hissedilirken, depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.
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