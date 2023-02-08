Son Dakika... Kayseri'de deprem!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:44

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 23:44

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.07’de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yurttaşlar tarafından hissedilirken, depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.