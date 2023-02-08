Son Dakika... Kayseri'de deprem!

Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:44
Son Dakika... Kayseri'de deprem!
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.07’de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yurttaşlar tarafından hissedilirken, depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi. 


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