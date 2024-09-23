68 kuşağının gençlik önderlerinden Taylan Özgür, katledilmesinin 55. yıldönümünde anılıyor
68 kuşağının gençlik önderlerinden Taylan Özgür, katledilmesinin üzerinden 55 yıl geçti.
68 Kuşağının önde gelen isimlerinden Taylan Özgür, 23 Şubat 1948 yılında doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ’ye girdi ve gençlik hareketlerine katılmaya başladı.
ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesi olarak çalışmalar yürüttü. 1969 yılının ocak ayında ODTÜ’de Ankara’ya ABD Büyükelçisi olarak atanan Robert William Komer’in makam arabasının yakılma eylemine katıldı.
Eylemden sonra tutuklanan 13 öğrenci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969’da tahliye edildi. 23 Eylül 1969’da Beyazıt Meydanı’nda öldürüldü. ODTÜ Öğrenci Birliği’nin Taylan Özgür’ün ODTÜ Kampusu’nda gömülmesi talebi rektörlük tarafından kabul edilmedi.
Bunun üzerine 25 Eylül sabahı cenazesi önce Tandoğan Meydanı’na getirildi, ardından bir kortej halinde Maltepe Camii’ne götürüldü. 6 saat süren törenin ardından Özgür, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Taylan Özgür'ün katledilmesinin 55. yılında birçok sosyalist parti de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
EMEK GENÇLİĞİ:
"Taylan Özgür'ün özerk-demokratik üniversite mücadelesi,devrimci sesi bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Anısı ilelebet mücadelemizde yaşayacak!"
Taylan Özgür'ün özerk-demokratik üniversite mücadelesi,devrimci sesi bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Anısı ilelebet mücadelemizde yaşayacak! pic.twitter.com/Yd6aSz9yfx— İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği (@IstanbulEmek) September 23, 2024
Türkiye İşçi Parti’li öğrenciler:
"55 yıl önce bugün Beyazıt Meydanı’nda faili meçhul bir kurşunla katledilen devrimci gençlik önderi #TaylanÖzgür’ün katilleri gizlendi ve korundu. Onun mücadelesini her daim daha ileri taşıyacağız. Taylan Özgür ölümsüzdür!"
55 yıl önce bugün Beyazıt Meydanı’nda faili meçhul bir kurşunla katledilen devrimci gençlik önderi #TaylanÖzgür’ün katilleri gizlendi ve korundu.— TİP'li Öğrenciler (@TipliOgrenciler) September 23, 2024
Onun mücadelesini her daim daha ileri taşıyacağız. Taylan Özgür ölümsüzdür! pic.twitter.com/7n4GgnmkVE
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP):
Devrim Şehidimiz Taylan Özgür Yoldaş, bundan tam 55 yıl önce alçakça katledildi.— HKP (@kurtuluspartisi) September 23, 2024
Genel Başkan'ımız Nurullah Efe Ankut, 25 Eylül 2020 tarihinde kaleme aldığı bir yazısında Taylan Özgür Yoldaş'ımızın katledilişini ve katliamın faillerini şöyle anlatmıştı:
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27 Mayıs Politik… pic.twitter.com/8h2BLC9iCp
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