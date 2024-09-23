68 kuşağının gençlik önderlerinden Taylan Özgür, katledilmesinin 55. yıldönümünde anılıyor

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:44

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:51

68 Kuşağının önde gelen isimlerinden Taylan Özgür, 23 Şubat 1948 yılında doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ’ye girdi ve gençlik hareketlerine katılmaya başladı.

ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesi olarak çalışmalar yürüttü. 1969 yılının ocak ayında ODTÜ’de Ankara’ya ABD Büyükelçisi olarak atanan Robert William Komer’in makam arabasının yakılma eylemine katıldı.

Eylemden sonra tutuklanan 13 öğrenci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969’da tahliye edildi. 23 Eylül 1969’da Beyazıt Meydanı’nda öldürüldü. ODTÜ Öğrenci Birliği’nin Taylan Özgür’ün ODTÜ Kampusu’nda gömülmesi talebi rektörlük tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine 25 Eylül sabahı cenazesi önce Tandoğan Meydanı’na getirildi, ardından bir kortej halinde Maltepe Camii’ne götürüldü. 6 saat süren törenin ardından Özgür, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Taylan Özgür'ün katledilmesinin 55. yılında birçok sosyalist parti de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

EMEK GENÇLİĞİ:



"Taylan Özgür'ün özerk-demokratik üniversite mücadelesi,devrimci sesi bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Anısı ilelebet mücadelemizde yaşayacak!"

Taylan Özgür'ün özerk-demokratik üniversite mücadelesi,devrimci sesi bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Anısı ilelebet mücadelemizde yaşayacak! pic.twitter.com/Yd6aSz9yfx — İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği (@IstanbulEmek) September 23, 2024

Türkiye İşçi Parti’li öğrenciler:



"55 yıl önce bugün Beyazıt Meydanı’nda faili meçhul bir kurşunla katledilen devrimci gençlik önderi #TaylanÖzgür’ün katilleri gizlendi ve korundu. Onun mücadelesini her daim daha ileri taşıyacağız. Taylan Özgür ölümsüzdür!"

55 yıl önce bugün Beyazıt Meydanı’nda faili meçhul bir kurşunla katledilen devrimci gençlik önderi #TaylanÖzgür’ün katilleri gizlendi ve korundu.



Onun mücadelesini her daim daha ileri taşıyacağız. Taylan Özgür ölümsüzdür! pic.twitter.com/7n4GgnmkVE — TİP'li Öğrenciler (@TipliOgrenciler) September 23, 2024

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP):