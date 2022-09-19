69 yaşındaki Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi

Kütahya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:44
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Kütahya'da yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, C.Ç'nin kullandığı 26 ABG 043 plakalı otomobilin, 8 Eylül'de Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'nda çarpması sonucu yaralandı.

C.Ç. tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Çakır'ın cenazesinin, Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.


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