6'ncı yüzyılda yapılan manastır, depremi hasarsız atlattı

Hatay'da milattan sonra 526 yılında yaşanan büyük depremde ailesini kaybeden Simon tarafından, 6'ncı yüzyılda 530'lu yıllarda yapılan manastır, meydana gelen son depremlerden sonra ayakta kaldı. Hatay'ın turizminde önemli bir yeri olan manastır hiçbir hasar görmedi ancak, güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:50
6'ncı yüzyılda yapılan manastır, depremi hasarsız atlattı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerde bölgedeki birçok tarihi yapıda yıkım ve ağır hasar oluşurken, yüzyıllardır olduğu gibi bu büyük sarsıntılarda da ayakta kalanlar oldu. Bu tarihi miraslardan biri ise Hatay'daki Aziz Simon Manastırı.

Milattan sonra 526 yılında Hatay'da yaşanan büyük depremde ailesini kaybeden Simon tarafından, 6'ncı yüzyılda 530'lu yıllarda, inzivaya çekilmek için 480 rakımlı dağın tepesine yapılan manastırın, son depremlerden etkilenmediği görüldü. 

Hatay'ın inanç turizminde önemli bir yeri olan manastır, efsanesi, manzarası ve doğayla iç içe mimarisiyle öne çıkıyor. Manastır yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi yapılar arasında yer alıyor. Deprem nedeniyle kapalı olan manastırın içerisinde kilise, vaftizhane, sarnıç ve diğer mimari kalıntılar görülebiliyor. 

HRİSTİYANLIĞIN İLK HAC MERKEZLERİNDEN BİRİ

Tarihi kayıtlara göre Simon, büyük depremde ailesini kaybettikten sonra, 480 rakımlı dağın tepesinde inzivaya çekilmek için manastırı kuruyor. Kayaya oyulmuş 10 metre yüksekliğinde taş bir sütunun tepesinde, 40 yıl yaşayan Simon, şifacı ve dinsel anlatımları nedeniyle aziz olarak kabul ediliyor. Simon'un ünü yayılınca, Anadolu'dan ve farklı ülkelerden insanlar manastıra ziyarete geliyor. Bir süre sonra Stilitler yani 'Terk-i Dünya Tarikatı' kuruluyor. Tarikatın kurucusu olarak ise Aziz Simon kabul ediliyor. Manastır Hıristiyanlığın ilk hac merkezlerinden biri olarak biliniyor.


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