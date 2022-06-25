16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:34

Kocaeli'de iddiaya göre, sosyal medya hesabından A.N.H. ve A.Y. (19) isimli şahıslarla tanışan B.K., farklı tarihlerde sanıklar tarafından cinsel istismara uğradı. Kızının hareketlerinden şüphelenerek durumu anlatmasını isteyen aile, B.K.'nin cinsel istismara maruz kaldığını öğrenir öğrenmez polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine A.N.H. ve A.Y. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIM PSİKOLOJİK TEDAVİ VE ÖZEL EĞİTİM ALIYOR"

“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılanan sanıkların duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar A.N.H., A.Y. ve mağdur B.K.’nin babası V.K. katıldı. Kızının başına geldiğinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen baba V.K., "Mağdur benim kızım olur. Kızım özel gereksinimlidir. Lise 10. sınıf öğrencisi, ancak artık okula devam etmiyor, özel eğitim alıyor. Psikolojik tedavi görmektedir. Ben sanıkları tanımıyorum, kızıma cinsel istismarda bulundular, şikâyetçiyim” dedi.

"BANA YAZMA, BANA BİR DAHA MESAJ ATMA"

Suçlamaları kabul etmeyen A.Y., "Ben araç satım işinde çalışıyorum. B.K.'yi sosyal medya aracılığıyla 1 ay kadar tanıyordum. B.K. ile sosyal medyada üzerinden konuştum, ancak yüz yüze hiç görüşmedik. Bana sürekli mesaj attığı için 'Bana yazma, bana bir daha mesaj atma' diye kendisine söyledim. İş yeri sahibimin B.K. ile sosyal medya hesabından takipleştiğini fark ettim. Kendisine B.K.’nin nasıl bir kız olduğunu sorduğumda sıkıntılı biri olduğunu söyledi. Bu sebeple B.K. ile bir daha konuşmadım” iddiasında bulundu. Yabancı uyruklu sanık A.N.H. Türkçesinin yeterli olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tercüman talep etti.

“BENİMLE ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER, ŞİKÂYETÇİYİM”

Tüm sanıklarla sosyal medya hesabından tanıştığını söyleyen 16 yaşındaki mağdur B.K., “Sezer isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanıştık ve 1 ay boyunca konuştuk. Daha sonra yüz yüze buluştuk. Sezer beni hiç kimsenin olmadığı bir eve götürdü ve ben istemediğim halde benimle cinsel ilişkiye girdi. A.Y. ile de çamlık açık bir alanda buluştuk ve benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. A.Y. benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi. A.N.H. pazarcılık işi yapıyordu. Beni çağırınca yanına gittim, arabada benimle cinsel ilişkiye girdi. Tüm sanıklarla birden fazla kez bir birlikteliğim oldu. Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında, zorla oldu. Şikâyetçiyim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.