'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi... Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı!

Ailesiyle ev bulamadığını ve aç kaldığını söyleyen Levent Ü. (39) kendisine bıçakla zarar verdi. Aileye yardım etmek için inceleme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Levent Ü.'nün üzerine 1'i lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğunu tespit etti.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:03
'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi... Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı!
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Olay, saat 11.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı’nda meydana geldi. Levent Ü., 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara’dan Bolu’ya geldi.

Ailesiyle parklarda konakladığını ifade eden Levent Ü., İmaret Meydanı’nda bir oğlu ve eşi yanındayken, bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Levent Ü.'den kendisine zarar vermeyi bırakmasını istedi. Levent Ü., gazetecilere röportaj vermek karşılığında elindeki bıçağı bıraktı.

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM?"

Levent Ü. gazetecilere, 2 bin lira geliri olduğunu ifade ederek, “Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?” dedi.

Röportajın ardından, Levent Ü., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Levent Ü.'nün eşi ve oğluna yardımcı olmak amacıyla kuruma götürdü.

ÜZERİNE 1’İ LÜKS, 6 ARAÇ ÇIKTI

Aileye yardım etmek için çalışma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, onlardan kimlik bilgilerini istedi. Ancak aile bilgileri vermemekte diredi. Bunun üzerine polisten alınan bilgilerle yapılan sorguda Levent Ü.’nün farklı illerde, üzerine kayıtlı 1'i lüks otomobil, 6 araç olduğu tespit edildi.

Aile, durumun ortaya çıkması üzerine kurum binasından kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.


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