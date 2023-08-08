7. kattan düşerek yaşamını yitirmişti... Ses sanatçısı son mesajını annesine atmış: 'Beni affet...'
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı.
Kayseri'de 30 Temmuz’da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü.
Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.’yi gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.’nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir’den çalışmak için Kayseri’ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa’da toprağa verildi.
SON MESAJINI ANNESİNİ ATMIŞ
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.’nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01’de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.
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