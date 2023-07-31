Kayseri'de genç şarkıcı 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:50
Kayseri'de genç şarkıcı 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre, dün Kayseri'de Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü.

MAZGALIN İÇİNE DÜŞTÜ

Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri şarkıcı

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