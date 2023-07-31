Kayseri'de genç şarkıcı 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, dün Kayseri'de Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü.
MAZGALIN İÇİNE DÜŞTÜ
Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.
Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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