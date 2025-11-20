Cumhuriyet Gazetesi Logo
7 kişiye mezar olmuştu... Kocaeli'ndeki kozmetik fabrikası yıkılıyor!

7 kişiye mezar olmuştu... Kocaeli'ndeki kozmetik fabrikası yıkılıyor!

20.11.2025 14:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
7 kişiye mezar olmuştu... Kocaeli'ndeki kozmetik fabrikası yıkılıyor!

Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, yanan kozmetik fabrikasında belediye ekipleri yıkım çalışması başlattı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla; Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI!

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yanan fabrikada yapılan incelemelerin tamamlanması ile 12 günün ardından Dilovası Belediyesi ekipleri, yapının yıkım çalışmasını başlattı. Fabrikanın üst katındaki ekskavatör, kırdığı molozları ve parçaları zemin kata aktarıyor.

Zemin kattaki ekskavatör de hafriyatları, kamyona yüklüyor. Bu sırada toz çıkmaması için ekipler sulama yapıyor. Öte yandan polis, fabrikanın etrafında bariyer ve şeritle güvenlik önlemi aldı.

Image

İlgili Konular: #kocaeli #Yangın #kozmetik #Yıkım

İlgili Haberler

İYİ Partili Çömez, Kocaeli’ndeki fabrika yangınını 'bireysel bir ihmal değil, sistematik bir çürüme' olarak tanımladı
İYİ Partili Çömez, Kocaeli’ndeki fabrika yangınını 'bireysel bir ihmal değil, sistematik bir çürüme' olarak tanımladı İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 3’ü çocuk 6 işçinin yaşamını yitirdiği Kocaeli’ndeki fabrika yangınının ardından “Bu yalnızca bir iş cinayeti değil, devletin denetimsizliğinin ve siyasal çürümenin aynasıdır” dedi. Çömez, CİMER dilekçelerinden Sayıştay raporlarına uzanan tabloyu “Türkiye yüzyılının kara yüzü” diye niteledi.
Son Dakika... Kocaeli'deki depo yangınından acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika... Kocaeli'deki depo yangınından acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının 5 olduğu yangına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Dilovası'ndaki yangın faciasından sağ kurtulan işçi konuştu: 'İlk başladığımızda 100 lira bile vermiyorlardı'
Kocaeli Dilovası'ndaki yangın faciasından sağ kurtulan işçi konuştu: 'İlk başladığımızda 100 lira bile vermiyorlardı' Kocaeli'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinde çıkan yangından yaralı olarak kurtulan işçilerden Ayten Aras, yaşadıklarını ve işyerindeki koşulları anlattı.