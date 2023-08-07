7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu: 1 yaralı
Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 7 metre yükseklikteki istinat duvarından evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gemici Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.
İSTİNAT DUVARINI DA AŞTI
Hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
YURTTAŞLAR YARDIM ETTİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü yurttaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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