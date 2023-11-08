İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da haklarında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan, firari durumdaki 13 şüpheli farklı tarihlerde yapılan operasyonlarla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:53
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, firari durumdaki 13 şüpheli farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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