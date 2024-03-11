71 yaşındaki kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü: Katilin ilk sözleri kan dondurdu...

Adıyaman’da 72 yaşındaki erkek, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren şahsın ifadeleri ise kan dondurdu.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:51
71 yaşındaki kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü: Katilin ilk sözleri kan dondurdu...
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı. Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.’ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞINI ÖLDÜREN ABUZER Y.’NIN AĞZINDAN ÇIKAN SÖZLER KAN DONDURDU

Eşi Naile Y.’yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözleriyle kan dondurdu.

Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Cinayet haberleri

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