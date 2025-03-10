73 suç kaydı olan 24 yaşındaki kadın 'piknik' yaparken yakalandı

Bursa’da 73 ayrı suç dosyası bulunan ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, piknik yaparken yakalandı.

73 suç kaydı olan 24 yaşındaki kadın 'piknik' yaparken yakalandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:38

Bursa’da aranması olan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan 24 yaşındaki Yonca S., kayıtsız kaldığı adreslerle bir süre izini kaybettirdi.

Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadını yakalamak için harekete geçen ekipler, aradıkları Yonca S.’yi Yıldırım ilçesi

Yiğitler Mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi


Etiketler: #hapis #Hapis Cezası

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