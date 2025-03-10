73 suç kaydı olan 24 yaşındaki kadın 'piknik' yaparken yakalandı
Bursa’da 73 ayrı suç dosyası bulunan ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, piknik yaparken yakalandı.
Bursa’da aranması olan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan 24 yaşındaki Yonca S., kayıtsız kaldığı adreslerle bir süre izini kaybettirdi.
Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadını yakalamak için harekete geçen ekipler, aradıkları Yonca S.’yi Yıldırım ilçesi
Yiğitler Mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Etiketler: #hapis #Hapis Cezası
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