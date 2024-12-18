738 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki firari yakalandı!
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 545 yıl ve 193 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 150 adet UYAP aranma kaydı ile “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçlarından toplam 545 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. adlı şahıs yakalandı.
Ayrıca ekipler tarafından saklandığı yer tespit edilen, 2 adet UYAP aranma kaydı bulunan ve “kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçlarından toplam 193 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ü. adlı şahıs da, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu saklandığı yerde yakalandı.
Etiketler: #Antalya #Hapis Cezası #hükümlü #firari
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