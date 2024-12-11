Kayseri'de 'şok' uygulama: 13 firari yakalandı
Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı. Aranan 13 şüpheli de yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
13 KİŞİ YAKALANDI
Toplam 42 ekip ve 108 personelin katıldığı şok uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Kayseri
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