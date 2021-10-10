750 milyon dolar maliyetli Ankapark'ta hırsızlık girişimi

10 Ekim 2021 Pazar, 12:47

Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolar maliyetle yaptırılan ancak kullanılmadığı için çürümeye terk edilen Ankapark’ta yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Henüz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeyen ve son dört ayda 21 hırsızlık girişimine sahne olan tesiste dün, yeni bir hırsızlık girişimi daha yaşandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ankapark Anadolu Bulvarı tarafında akşam saat 20.00’de çok sayıda kesilmiş kablo olduğu fark edildi. Güvenlik güçlerine bilgi verilirken kablolar, koruma altına alınmaları amacıyla karakola götürüldü.

Aynı gece 03.00 sıralarında kimlikleri belirlenmeyen üç kişi bir jez daha kablo hırsızlığı girişiminde bulundu. Güvenliklerin kendilerini gördüğünü fark eden hırsızlar, kabloları bırakarak kaçtı. Yakalanan bakır kablolar, güvenli bir yere kaldırıldı.

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin parktaki son duruma ilişkin Ağustos ayında yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Göz göre göre çürüyor, 50 bin TL'lik teminatla Belediyemize devri durdurulan 750 milyon dolarlık Ankapark’ta hırsızlık vakaları bitmiyor. Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan Ankapark’ı geri almak için Büyükşehir Belediyemizin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.”