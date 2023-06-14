76 yaşındaki erkek, kadını sokak ortasında taciz etti: 'Giyinik olman lazım, beni tahrik ediyorsun'

Sakarya'da 76 yaşındaki erkek, "Giyinik olman lazım, beni tahrik ediyorsun" diyerek bir kadını taciz etti. 76 yaşında olduğunu söyleyen erkeğin, kadını kıyafet üzerinden skandal ifadelerle hedef alması sosyal medyada da büyük tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:40
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Sakarya’da 76 yaşında olduğunu söyleyen bir erkek, bir kadını kıyafetini bahane ederek taciz etti.

Halk54 adlı sitenin yayınladığı görüntülere göre erkek, "Giyinik olman lazım, ben 76 yaşındayım. Beni tahrik ediyorsun" dedi. Çevredeki yurttaşlar şahsı uzaklaştırırken, kadın ise "Senin adam olman gerekiyor, terbiyesiz" diyerek karşılık verdi.

O anları görüntüleyen gazeteci ise, adamın yanına giderek "Ne oldu, ne dedi hanımefendi size?" diye soru sordu. 

"İNSANLARI TAHRİK EDİYORLAR"

Şahıs ise "Ben 76 yaşındayım, insanları tahrik ediyorlar. Bu hale geldik ya... Anadan üryan dolaşıyorlar. 'Kızım, böyle dolaşma' dedim. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Ben niye karışayım, insanız ya" dedi.

DEPREME BAĞLADI!

Konuşmasını sürdüren şahıs, "Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü" dedi.


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