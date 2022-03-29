8 aylık bebeğini boğmaya çalışıp video çekmişti: Anne adli kontrolle serbest bırakıldı
Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.
E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ESKİ EŞİMİ KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM
Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
BABASINA TESLİM EDİLDİ
Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan anne E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.
SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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