8 defa açılışı ertelenmişti: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için 'gizli saklı' ihale

02 Haziran 2022 Perşembe, 15:14

AKP iktidarının gözde müteahhitleri tarafından yapımına 2008 yılında başlanan, ancak harcanan 25 milyar liraya rağmen bir türlü bitirilemeyen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde bir sorun daha çıktı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, daha önce yaşanan sorunlar ve göçükler nedeniyle 8 defa ertelenen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda açılış beklenirken bir kez daha zeminde problem tespit edildi.

Henüz yapım işleri devam ettiği için açılamayan ve dolayısıyla müteahhitten teslim alınmayan projede “Balışeyh Km:84+420-85+060 Güzergah ve Dolgu İyileştirmesi” ihalesi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

YDA İNŞAAT’A VERİLDİ



TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan günü kimseye duyurulmadan gizli kapaklı gerçekleştirildiği anlaşılan ihale, özel olarak davet edilen YDA İnşaat’a verildi.

Kanunun öngördüğü rekabete imkan sağlayan “açık” usül yerine “21-b Pazarlık” usulüyle kapalı kapılar ardında yapılan ihaleyle, zaten hali hazırda Ankara-Sivas Hızlı Tren projesini yapan müteahhitler arasında yer alan YDA İnşaat’a 123 milyon 753 bin TL aktarılmış olacak.

27 Mayıs’ta imzalanan sözleşmeye göre dolgu iyileştirme işi 20 Haziran’da başlayacak, 180 gün sürecek ve 20 Aralık’ta tamamlanacak.

“YÜZDE 99’U TAMAM, HİÇBİR SORUN YOK” DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanlığı’na verilen soru önergelerine verdiği yanıtlarda hiçbir sorun olmadığını söylemişti:

12 Kasım 2021

“Ankara-Sivas YHT hattı; Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni-Sivas kesiminde altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanmış, test çalışmaları devam etmektedir. Kayaş-Balışeyh kesimindeki altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir.”

4 Ocak 2022

“YHT hattındaki viyadükler ve tüneller de dahil olmak üzere tüm imalatlar teknik şartnamelere uygun olarak ve Türk Standartları ile uluslararası standartlar esas alınarak yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm imalatlarda tespit edilmiş herhangi bir sorun bulunmamaktadır.”

12 Mayıs 2022

“405 kilometrelik Ankara Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu projesinde altyapı inşaatının fiziki ilerlemesi yüzde 99 seviyesindedir. Elmadağ istasyonu ile Kırıkkale istasyonu arasında toplamda 8 bin 840 metre uzunluğunda 14 adet viyadük tamamlanmıştır. Planlı programa uygun şekilde çalışmalar devam etmektedir.”

EN AZ 18 İHALE YAPILDI

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi 2004 yılında gündeme geldi. İlk ihale 2008’de yapıldı. Bugüne kadar en az 18 ayrı ihale yapıldı. İlk etabı Yerköy-Sivas ihalesinde en düşük teklifi 839 milyon dolar ile kamuoyunun yakından tanıdığı Cengiz-Limak-Kolin-China Major konsorsiyumu vermişti. “Yerköy-Sivas (km 174+000- km 461+000) arası güvenlik tünelleri inşaatı yapım işi” ihalesi 25 Aralık 2019’da yapıldı. 21-b pazarlık usulü ile ilana çıkılmadan, özel olarak davet edilen şirketlerle kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihale, yine adı sıkça duyulan müteahhitler Özaltın ve Özkar’a 734 milyon 161 bin liraya verildi. Kayaş – Kırıkkale Arası Kesim-I Altyapı İnşaatı Yapım İşi YDA’ya verildi.

YDA KAMU İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

YDA’nın son yıllarda üstlendiği bazı kamu projeleri şöyle:

Dalaman Havalimanı, Manisa Şehir Hastanesi, Konya Karatay Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Diyarbakır Havalimanı Emergency Pisti, Yozgat Havalimanı Altyapı, İstanbul Finans Merkezi Halk Bank Kuleleri, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü Projesi, Aselsan Rehis Gölbaşı Tesisleri Etap 2 Projesi…