8 gündür kayıp: 17 yaşındaki Hilal'den haber alınamıyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 8 gündür kayıp olan genç kızın bulunması için çalışma yapılıyor.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 16:26
8 gündür kayıp: 17 yaşındaki Hilal'den haber alınamıyor
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Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinden 8 gün önce ayrılan Hilal Ece Turhan'ın geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine polisin, 17 yaşındaki kızı bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Anne Emine Turhan, 8 gündür haber alamadığı kızını çok özlediğini söyledi.

"HASRETİNE DAYANAMIYORUM"

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Gece telefonla birisiyle mesajlaşıyordu. Ben de tesadüfen görüp telefonu elinden aldım. Kızımla tartıştıktan sonra onu odasına gönderdim. Onu uyarıp sabah sakin bir şekilde konuşacağımızı söyledim ama kızım benle konuşmadan sabah babası işe gittikten sonra saat 08.00 gibi evden çıkıp gidiyor. Ben hiçbir zaman kızımı incitecek bir şey yapmadım. Bugün 8 gün oldu halen kızımdan haber yok. Sesini bize duyurup korkumuzu bir nebze de olsa dindirsin. Kokusuna ve hasretine dayanamıyorum, çok özledim."


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