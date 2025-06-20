8 ilde 'sahte içki' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; M.U. (47), O.T. (24), Y.T. (25) ve C.O. (25) ise adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan C.O.’nun Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 18 Haziran’da Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirilmişti.