8 kaçak göçmen ile bir kaçakçı yakalandı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:55

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:55

İl Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler Mahya Baba Caddesi'nde bir cipi durdurmak istedi.

Araç sürücüsü ikaza uymayıp bölgeden kaçtı.

Cip, kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Cipte, 3'ü aracın bagajında olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Anadolu Ajansı'na göre, kaçak göçmenlerin sorgusunda bir göçmenin "yabancı terörist savaşçı" kaydının bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı iddiasıyla şoför gözaltına alındı.

Diğer kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.