İzmir açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:48

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:48

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile lastik botta bir grup kaçak göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan bottaki 10'u çocuk 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.