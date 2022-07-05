8 Temmuz tatil mi? Arefe günü yarım gün mü? Cuma günü resmi tatil mi?

05 Temmuz 2022 Salı, 16:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini 9 - 17 Temmuz olarak açıkladı. Böylece Kurban Bayramı arefe günü bu sene 8 Temmuz'da olacak. Peki, bankalar, eczaneler ve postaneler arefe günü açık mı?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

8 Temmuz arefe günü yarım gün resmi tatil olacak.

BANKALAR, ECZANELER 8 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

8 Temmuz Cuma günü yarım gün tatil olacağı için mesai saati 12:30'da bitecek. Böylece arefe günü bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.