8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, silahın ateş alası sonucu annesinin yaralanmasına neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:31
8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
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Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak’ta gece saatlerinde; babasından ayrılan annesi S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T., ev bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesinin bacağına isabet etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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