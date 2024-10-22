80 kişiye mezar olmuştu: Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhitti tutuklandı

6 Şubat depremlerinde 80 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhitti mahkemece tutuklandı.

80 kişiye mezar olmuştu: Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhitti tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:02

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde çöken ve 80 kişinin ölümüne neden olan Besni Yukarı Şehir Konutlarıyla ilgili Adıyaman Adliyesinde ilk duruşması görüldü.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 15 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporlarında binanın yapımında sorumlu olan kişinin müteahhit Şükrü İşitmen olduğu ve İşitmen’in tutuklanmasına karar verildi.

Müteahitin duruşmaya katılmadığı görüldü. Aynı zamanda davanın 21 Ocak 2025’e ertelenmesine karar verildi.


Etiketler: #6 Şubat depremleri #adıyaman

İlgili Haberler

Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kalıntılarda eski depremlerin izleri araştırılıyor

Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kalıntılarda eski depremlerin izleri araştırılıyor
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda eğitim yeniden başladı

Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda eğitim yeniden başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler