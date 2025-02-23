80 yaşındaki yaşlı adam, merdivenden düşüp öldü
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Kemal Güneş (80), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Güneş, 2 katlı evinin merdivenlerinden çıktığı sırada dengesini kaybederek, düştü.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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